Метеорологи говорят, что в Киеве до сих пор продолжается лето: побит новый рекорд
Среда, 7 октября 2020, 15:02
По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Киеве до сих пор продолжается метеорологическое лето.
Источник: пресс-служба метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского
Дословно: "Ночь на среду в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже 14,5°С. Предварительное рекордное значение +13,8°С 1893 года превышено на 0,7°С.
Метеорологическое лето в столице продолжается".
Детали: Метеорологи сообщили, что всего с начала года в Киеве установили 27 температурных рекордов.
Украинская правда