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Метеорологи говорят, что в Киеве до сих пор продолжается лето: побит новый рекорд

Среда, 7 октября 2020, 15:02

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Киеве до сих пор продолжается метеорологическое лето.

Источник: пресс-служба метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Дословно: "Ночь на среду в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже 14,5°С. Предварительное рекордное значение +13,8°С 1893 года превышено на 0,7°С.

Метеорологическое лето в столице продолжается".

Детали: Метеорологи сообщили, что всего с начала года в Киеве установили 27 температурных рекордов.

Украинская правда
Темы: погодаКиев


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