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Выходной 14 октября: полиция предупредила, что может проверять документы и ограничивать доступ

Среда, 7 октября 2020, 15:52

Полицейские будут обеспечивать безопасность во время массовых мероприятий по случаю Дня защитника 14 октября и будут принимать превентивные меры.

Источник: замглавы Нацполиции Александр Фацевич, которого цитирует пресс-служба МВД

Детали: По его словам к превенции будут прибегать, чтобы не допустить провокаций и обеспечить правопорядок во время массовых акций по случаю Дня защитника Украины и семьдесят восьмой годовщины создания УПА.

Прямая речь: "Среди них проверка документов и досмотр вещей, граждан. При необходимости - ограничение доступа на отдельные участки во время массовых акций. К работе в местах большого скопления людей также будут привлечены группы превентивной коммуникации".

Украинская правда
Темы: празднованияакцииполиция


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