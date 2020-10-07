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Выходной 14 октября: полиция предупредила, что может проверять документы и ограничивать доступ

Среда, 7 октября 2020, 15:52
Выходной 14 октября: полиция предупредила, что может проверять документы и ограничивать доступ

Полицейские будут обеспечивать безопасность во время массовых мероприятий по случаю Дня защитника 14 октября и будут принимать превентивные меры.

Источник: замглавы Нацполиции Александр Фацевич, которого цитирует пресс-служба МВД

Детали: По его словам к превенции будут прибегать, чтобы не допустить провокаций и обеспечить правопорядок во время массовых акций по случаю Дня защитника Украины и семьдесят восьмой годовщины создания УПА.

Прямая речь: "Среди них проверка документов и досмотр вещей, граждан. При необходимости - ограничение доступа на отдельные участки во время массовых акций. К работе в местах большого скопления людей также будут привлечены группы превентивной коммуникации".

Предыстория:

  • День защитника Украины - праздник, отмечаемый 14 октября в день святой Покровы Пресвятой Богородицы одновременно с Днем Украинского казачества.
  • В 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко определил его как государственный праздник, а в 2015 году Верховная Рада сделала этот день выходным.

Украинская правда

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Темы: празднованияакцииполиция
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