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Тихановская хочет позвать Путина посредником на переговоры с Лукашенко

Среда, 7 октября 2020, 16:13

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что президент РФ Владимир Путин должен быть одним из медиаторов на переговорах оппозиции с режимом Александра Лукашенко.

Источник: Тихановская в Telegram со ссылкой на свою пресс-конференцию по итогам своей встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, TUT.by

Детали: На вопрос, будет ли Путин участвовать в решении беларусского вопроса, Тихановская ответила, что решение политического кризиса в Беларуси – дело беларусов, а не Москвы. Путин не должен решать судьбу беларусского народа, но Светлана хотела бы пригласить его для медиации переговоров наравне с представителями других стран.

На вопрос, за какой помощью Светлана обратилась к Германии, она ответила, что речь о помощи по реабилитации раненых, поддержке студентов и независимых журналистов.

Тихановская также отметила, что Ангела Меркель очень вовлечена в то, что происходит в Беларуси, и она действительно могла бы помочь разрешить нынешний кризис. Светлана добавила, что просила Меркель взять на себя роль лидера в этом процессе.
Читать полностью:  https://news.tut.by/world/703190.html

Прямая речь: "Мы хотим пригласить его (Путина), чтобы он был медиатором вместе с лидерами других государств, чтобы простимулировать диалог между нынешними белорусскими властями и народом. Мы хотим решить эту проблему, но мы хотим решить ее сами".

Предыстория: 6 октября соперница Лукашенко Светлана Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Встреча продолжалась 45 минут. По словам Тихановской, она рассказывала о продолжающихся протестах и репрессиях в Беларуси, растущем количестве политзаключенных. Светлана объясняла также, что протесты в Беларуси "не являются борьбой против России или Европы" и являются следствием внутреннего кризиса, а главная цель людей - новые выборы как можно скорее.

Тихановская добавила, что белорусы надеются также на инвестиционную поддержку, помощь независимым СМИ и гражданскому обществу.

Темы: ТихановскаяПутинБеларусьЛукашенко


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