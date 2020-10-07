Великобритания и Украина договорились о производстве ракетных катеров для ВСУ

В Британии в присутствии президента Зеленского подписали меморандум, предусматривающий переоснащение Военно-морских сил ВСУ.

Текст документа не обнародуется, но его детали известны "Европейской правде".

О факте подписания документа сообщила пресс-служба президента Украины. "Министр обороны Украины Андрей Таран и Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес подписали Меморандум об усилении сотрудничества... в военной и военно-технической сферах", - говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что документ предусматривает привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов.

По данным "Европейской правды", договоренность, достигнутая для подписания этого документа, предусматривает переоснащение украинских Вооруженных сил современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО и будут способны закрыть потребность в кораблях такого класса в Черном и Азовском морях.

В посольстве Великобритании в Украине ранее подтвердили, что меморандум, который готовится к подписанию, предусматривает "поддержку судостроительных мощностей" в Украине. "Украина будет иметь возможность наблюдать и учиться при построении первых кораблей в Британии, параллельно с модернизацией собственного кораблестроения", - говорится в комментарии пресс-отдела дипмиссии.

По данным Европравды, два первых корпуса будут изготовлены на британской верфи при участии специалистов украинского предприятия-производителя (его должно определить правительство). В дальнейшем все производство - от сбора корпусов до оснащения кораблей вооружением - будет происходить в Украине, на верфи, которую правительство выберет и согласует с британской стороной.

Для финансирования работ правительство Соединенного Королевства предоставит заем на 10 лет на сумму до 1,25 млрд британских фунтов ($1,6 млрд по текущему курсу). Средства пойдут также на строительство портовой инфраструктуры для базирования этих кораблей в Очакове.

Подробнее об этом проект читайте в статье "Москитный флот Зеленского: детали переговоров с Британией, способных изменить украинские ВМС"