В мире фиксируют наибольшее количество случаев COVID-19 за сутки с начала пандемии

7 октября в мире COVID-19 обнаружили в 343 000 человек. Умерло в этот день 5822 пациентов.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: В 213 странах обнаружили 343 517 случаев заражения коронавируса. В частности 92 000 больных в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Великобритания, Россия, Испания и Украина, которая занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 13-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания, Франция, Великобритания. Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте.

По состоянию на момент публикации, в мире зафиксировано 36,3 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 27,3 миллиона человек. 1059943 пациентов умерли.

Справка: В мае 2020-го в мире за неделю диагностировали около 500-600 тысяч заражений COVID-19.

Что предшествовало: 25 сентября в мире обнаружили наибольшее количество случаев COVID-19 за сутки с начала пандемии + 317 000 людей с коронавирусом. Умерло в тот день 5762 пациентов.

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