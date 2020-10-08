Трамп хочет полностью вывести войска США из Афганистана к Рождеству

Президент США Дональд Трамп высказался за полное возвращение домой американского военного контингента в Афганистане до Рождества.

Источник: Трамп

Прямая речь: "Мы должны вернуть домой то небольшое количество наших храбрых мужчин и женщин, которые сейчас служат в Афганистане, к Рождеству!."

Что было раньше:

Соединенные Штаты подписали мирное соглашение с "Талибаном", целью которого является прекратить восемнадцатилетние кровопролитие в Афганистане и полностью вывести американские войска из страны.

В соответствии с соглашением, США в последующие 3-4 месяца сократят свои силы от 13 тысяч до 8600 человек, а остальные войска выйдут за 14 месяцев. Также свои войска должны вывести союзники США по НАТО.

В свою очередь талибы обещают не позволят экстремистам использовать страну в качестве плацдарма для нападения на США или их союзников.

Напомним: