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Украина и Британия подписали стратегическое соглашение, которое заменит ассоциацию

Четверг, 8 октября 2020, 14:08

Украина и Великобритания в четверг подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.

О подписании, которое состоялось в рамках визита президента Зеленского в Лондон, объявил глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

"Исторический момент: подписали соглашение. Как сказал премьер-министр Борис Джонсон, это означает больше торговли, больше безопасности, больше взаимодействия между Украиной и Великобританией. Два фланга Европы - западный и восточный - стали еще ближе", - написал министр в своем Twitter.

Подписи под документом поставили президент Владимир Зеленский со стороны Украины и премьер-министр Борис Джонсон со стороны Великобритании.

Это соглашение установит стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией, объяснял ранее посол Украины Вадим Пристайко.

Стоит добавить, что одновременно в Великобритании появится должность специального посланника премьер-министра по вопросам торговли с Украиной.

Соглашение является вторым важным документом, Украина и Великобритания подписали за последние два дня.

7 октября страны подписали меморандум, предусматривающий переоснащение Военно-морских сил ВСУ - в частности, речь идет о совместном производстве ракетных катеров.

Для финансирования работ правительство Соединенного Королевства предоставит заем на 10 лет на сумму до 1,25 млрд британских фунтов. Средства пойдут также на строительство портовой инфраструктуры для базирования этих кораблей в Очакове.

Подробнее об этом проекте читайте в статье "Москитный флот Зеленского: детали переговоров с Британией, способных изменить украинские ВМС"

Темы: Великобритания


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