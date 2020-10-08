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МАУ запрещает респираторы на рейсах, носить маску станет обязательным

Четверг, 8 октября 2020, 15:01
МАУ запрещает респираторы на рейсах, носить маску станет обязательным

С 12 октября авиакомпания МАУ обновляет меры безопасности: на рейсах запрещается ношение респираторов, вводится обязательное применение масок для пассажиров от 6 лет.

Источник: МАУ в Facebook

Детали: Ношение защитных масок является обязательным для всех пассажиров от 6-ти лет.

Запрещается применение респираторов с клапаном выдоха, поскольку через клапан выдоха на респираторе однонаправленно выделяется биологический материал, который может содержать возбудитель инфекционной болезни.

Защитные маски разрешено не использовать при условии, что пассажир испытывает трудности с дыханием, не связанные с COVID-19, или если по состоянию здоровья пассажиру запрещается носить маску.

В таком случае, при регистрации или посадки на борт воздушного судна, необходимо обязательно предоставить соответствующую справку от врача, а также отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, полученный не ранее чем за 48 часов до вылета рейса по расписанию.

Подробно обо всех мерах безопасности компании здесь.

Украинская правда
Темы: карантинавиа
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