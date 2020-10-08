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Трамп отказался от виртуальных дебатов с Байденом

Четверг, 8 октября 2020, 15:37

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в следующих дебатах с Джо Байденом.

Об этом Трамп сказал в интервью Fox Business в четверг, сообщает "Европейская правда".

Его заявление прозвучало всего через несколько минут после того, как комиссия по президентским дебатам объявила, что следующий раунд дебатов 15 октября будет виртуальным.

"Комиссия изменила стиль дебатов, и он для нас неприемлем", - сказал Трамп во время интервью.

Он добавил, что "легко победил Байдена в первых дебатах", и рассчитывал повторить это во время вторых.

"Я не собираюсь тратить свое время на виртуальные дебаты", - сказал Трамп, назвав такой формат "смешным".

"Они пытаются защитить Байдена. Каждый пытается", - добавил президент США.

Комиссия объяснила свое решение не устраивать персональные дебаты необходимостью охраны здоровья и безопасности всех участников.

Безопасность проведения дебатов оказалась под вопросом после того, как на прошлой неделе у Трампа подтвердили COVID-19.

Президент был госпитализирован в медицинский центр Уолтера Рида, но уже вернулся в Белый дом. Его врач говорит, что у Трампа нет симптомов уже более суток.

Трамп заявлял, что с нетерпением ждет дебатов с Байденом на сцене в Майами, и что "это будет прекрасно". Байден утверждал, что готов дебатировать рядом с Трампом, если врачи дадут на это добро.

Темы: ТрампСШАвиборыБайден


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