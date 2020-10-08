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Университет Шевченко переходит в онлайн из-за распространения COVID-19

Четверг, 8 октября 2020, 15:39
Университет Шевченко переходит в онлайн из-за распространения COVID-19

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко переходит на дистанционное обучение для предотвращения распространения коронавируса.

Источник: распоряжение ректора университета Леонида Губерского, студпарламент КНУ

Детали: В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, с целью предотвращения заболеваний в коллективе ректор обязал деканов факультетов, директоров институтов, колледжей, лицея в течение 8-23 октября перевести обучение с аудиторных форм на дистанционное.

Губерский также поручил осуществлять постоянный мониторинг за соблюдением требований качества высшего образования, организовать ежедневный мониторинг прибытия и наличия иностранных студентов, аспирантов, преподавателей и научных работников, усилить постоянный медицинский контроль за состоянием здоровья сотрудников университета и обучающихся.

Усилят пропускной режим в общежитиях университета.

Временные сроки дистанционного режима не указываются, однако студентам философского факультета, например, сообщили, что дистанционное обучение продлится минимум месяц.

Что предшествовало: 5 октября стало известно о смерти от осложнений, вызванных коронавирусом, академика Национальной академии педагогических наук Украины, члена президиума академии, декана географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко профессора Ярослава Олийныка.

Украинская правда

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Темы: карантинобразованиеКиев
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