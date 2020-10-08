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Директор госпредприятия пытался подкупить главу Винницкой ОГА

Четверг, 8 октября 2020, 16:14
Фото САП

Директора государственного предприятия Винницкой области разоблачили в попытке подкупа главы облгосадминистрации.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram

Дословно: "8 октября... разоблачили директора одного из государственных предприятий, который для решения вопроса по изменению бюджетных расходов за 4,2 миллиона гривен пытался подкупить главу Винницкой областной государственной администрации".

 

Детали: Правоохранители задержали директора предприятия "на горячем" сразу после передачи им первой части взятки – 200 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 369 УКУ и избрания меры пресечения.

Украинская правда
Темы: Винницкая областьвзятка


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