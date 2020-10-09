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Мир обновил рекорд по наибольшему количеству случаев COVID-19 за сутки

Пятница, 9 октября 2020, 03:37

8 октября в мире COVID-19 обнаружили у 344 тысяч человек. Умерло в этот день 6346 пациентов.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: В 213 странах обнаружили 339 106 случаев заражения коронавируса. В частности 92 000 больных в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Великобритания, Россия, Испания и Украина, которая занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 13-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга по общему числа выявленных заражений является Россия, Испания, Франция, Великобритания. Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте.

По состоянию на момент публикации, в мире зафиксировано 36,3 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 27,3 миллиона человек. 1059943 пациентов умерли.

Справка: В мае 2020-го в мире за неделю диагностировали около 500-600 тысяч заражений COVID-19.

Что предшествовало:

  • 7 октября в мире COVID-19 обнаружили в 339 000 человек. Умерло в этот день 5822 пациентов.
  • 25 сентября в мире обнаружили наибольшее количество случаев COVID-19 за сутки с начала пандемии + 317 000 людей с коронавирусом. Умерло в тот день 5762 пациентов.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Темы: коронавирус


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