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США ввели санкции против финансового сектора Ирана

Пятница, 9 октября 2020, 05:05

США объявил о введении санкций против восемнадцати крупных банковских учреждений, которые обслуживают финансовые операции режима в Иране.

Источник: Министерство финансов США

Дословно: "Министр финансов после консультаций с государственным секретарем ввел санкции против финансового сектора иранской экономики".

Детали: Министр финансов США Стивен Мнучин в этой связи подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат вводить санкции, "пока Иран не прекратит поддержку террористической деятельности, и не положит конец своей ядерной программе".

В то же время в Вашингтоне не стали вводить ограничений против гуманитарных операций, направленных на поддержку иранского народа.

Темы: СШАсанкцииИран


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