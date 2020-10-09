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США ввели санкции против финансового сектора Ирана

Пятница, 9 октября 2020, 05:05

США объявил о введении санкций против восемнадцати крупных банковских учреждений, которые обслуживают финансовые операции режима в Иране.

Источник: Министерство финансов США

Дословно: "Министр финансов после консультаций с государственным секретарем ввел санкции против финансового сектора иранской экономики".

Детали: Министр финансов США Стивен Мнучин в этой связи подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат вводить санкции, "пока Иран не прекратит поддержку террористической деятельности, и не положит конец своей ядерной программе".

В то же время в Вашингтоне не стали вводить ограничений против гуманитарных операций, направленных на поддержку иранского народа.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАсанкцииИран
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