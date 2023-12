Tesla Roadster впервые сблизился с Марсом

Электромобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос в качестве полезной нагрузки во время тестового запуска самой мощной ракеты компании Илона Маска SpaceX Falcon Heavy, впервые сблизился с Марсом.

Источник: SpaceX в Twitter

Дословно: "Starman, которого в последний раз видели, когда он покидал орбиту Земли, впервые сблизился с Марсом - расстояние составила 0,05 астрономических единиц или менее 5 миллионов миль (8 миллионов километров - ред УП) от Красной планеты".

Детали: По данным сайта, который отслеживает полет Tesla Roadster, период его орбиты относительно Солнца — 557 земных дней.

На момент публикации новости, автомобиль преодолел в космосе почти 2,1 миллиарда километров.

Starman, last seen leaving Earth, made its first close approach with Mars today—within 0.05 astronomical units, or under 5 million miles, of the Red Planet pic.twitter.com/gV8barFTm7