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Tesla Roadster впервые сблизился с Марсом

Пятница, 9 октября 2020, 05:13
Tesla Roadster впервые сблизился с Марсом

Электромобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос в качестве полезной нагрузки во время тестового запуска самой мощной ракеты компании Илона Маска SpaceX Falcon Heavy, впервые сблизился с Марсом.

Источник: SpaceX в Twitter

Дословно: "Starman, которого в последний раз видели, когда он покидал орбиту Земли, впервые сблизился с Марсом - расстояние составила 0,05 астрономических единиц или менее 5 миллионов миль (8 миллионов километров - ред УП) от Красной планеты".

Детали: По данным сайта, который отслеживает полет Tesla Roadster, период его орбиты относительно Солнца — 557 земных дней.

На момент публикации новости, автомобиль преодолел в космосе почти 2,1 миллиарда километров.

"Украинская правда" в Threads

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