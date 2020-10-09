Еще больше: за сутки больных COVID-19 в Украине - 5,8 тысячи

5 804 случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 обнаружили в Украине 8 октября, умерли от осложнений 89 больных, выздоровели 2 417 пациентов, госпитализировали 852 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Источник: данные СНБО и МОЗ

Детали: В Харьковской области - 630 новых случаев (в Харькове - 475), без летальных.

В Киеве - 567 новых случаев, 10 летальных. Кроме того, в Киевской области - 199 случаев заболевания, 8 человек умерли.

В Одесской области - 403 случая (в Одессе - 215), 2 летальных.

В Хмельницкой области - 330 новых случаев, 7 летальных.

В Днепропетровской области - 307 новых случаев, 12 летальных.

COVID-19: суточная статистика по Украине за 8 октября СОТА , мониторинг СНБОУ

Сейчас болеют из-за коронавируса 135 109 жителей Украины.

Выздоровели уже 110 650 человек, умерли 4 779 больных из всех 250 538 выявленных за время пандемии, то есть с начала марта.

За последние сутки коронавирусом заболели 320 детей и 284 медработника. За все время пандемии COVID обнаружили у 15 831 ребенка и 17 393 медработников.

В четверг в стране сделали 56 405 тестирований, из них 32 658 методом ПЦР и 23 747 методом ИФА.

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