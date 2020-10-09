Еще больше: за сутки больных COVID-19 в Украине - 5,8 тысячи
Пятница, 9 октября 2020, 08:53
5 804 случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 обнаружили в Украине 8 октября, умерли от осложнений 89 больных, выздоровели 2 417 пациентов.
Источник: данные СНБО и МОЗ
Детали: В Харьковской области - 630 новых случаев, без летальных.
В Киеве - 567 новых случаев, 10 летальных. Кроме того, в Киевской области - 199 случаев заболевания, 8 человек умерли.
В Одесской области - 403 случая, 2 летальных.
В Хмельницкой области - 330 новых случаев, 7 летальных.
В Днепропетровской области - 307 новых случаев, 12 летальных.
Сейчас болеют из-за коронавируса 135 109 жителей Украины.
Выздоровели уже 110 650 человек, умерли 4 779 больных из всех 250 538 выявленных за время пандемии, то есть с начала марта.