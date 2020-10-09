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В Украине предлагают ввести карантин выходного дня

Пятница, 9 октября 2020, 11:06
Фото suspilne.media

Председатель медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий предлагает ввести в Украине карантин выходного дня и отправить на дистанционное обучение вузы и школы.

Источник: Радуцкий в эфире программы "Право на власть"

Прямая речь: "Жесткий карантин мы не можем ввести сегодня. Мы это понимаем. Но мы можем ввести карантин выходного дня. Это когда семья в выходной день остается у себя в семье. Никуда не ездит: ни в рестораны, ни на концерты в Харьков. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, это не остановка".

Детали: Радуцкий также отметил, что 641-е постановление Кабмина нужно менять, потому ВОЗ изменила критерии введения карантина и зонирование.

По его словам, 10 октября по этому поводу будет совещание у президента, где будет обсуждаться вопрос, что нужно переходить на современное карантинное зонирование.

Он также добавил, что предлагает и надеется, что это поддержат и СНБО, и президент, перевести школы и вузы на дистанционное обучение, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом.

Ирина Балачук, УП
Темы: карантинкоронавирус


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