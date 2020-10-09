ЕС признает готовность ввести санкции против Лукашенко - СМИ

Главы МИД Евросоюза планируют утвердить официальное решение, в котором допустят возможность персональных санкций против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщил "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

12 октября министры соберутся на заседание, на котором примут "амбициозные выводы" в отношении Беларуси, отметил журналист.

По его словам, в них прямо упоминается, что Лукашенко может следующим попасть под санкции ЕС.

Кроме того, министры официально подчеркнут готовность к усилению экономической поддержки Беларуси и диалога о либерализации визового режима, если в стране произойдет демократический переход.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 чиновников Беларуси - но в санкционном списке не было фамилии Лукашенко.

ЕС решил не наказывать персонально Лукашенко за фальсификацию выборов и подавления протестов, чтобы сохранить возможность урегулирования политического кризиса путем диалога.