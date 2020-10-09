Антирекорд коронавируса в Киеве: добавилось более 500 больных за сутки

За минувшие сутки в столице коронавирусом заболели 567 человек, десять заболевших скончались.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Ситуация с распространением вируса - тревожная. Без преувеличения. В столице впервые такое количество больных - 567 за минувшие сутки. Десять случаев - летальных. Выздоровели за минувшие сутки 295 человек".

Детали: Среди заболевших: 330 женщин в возрасте от 18 до 95 лет и 11 девочек от шести до 17 лет. А также 202 мужчины в возрасте от 19 до 83 лет и 24 мальчика от одного года до 17. Заболели также 29 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 78 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе- 115, в Оболонском - 83, Днепровском районе - 69 случаев.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в столице уже 26463, преодолели коронавирус 9411 жителей Киева, умерли 463 человека.