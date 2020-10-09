Британия согласилась говорить о визовых упрощениях для украинцев

Лондон и Киев договорились о сотрудничестве с целью упрощения визового режима для граждан Украины при поездках в Британию.

Об этом говорится в статье "Флот, торговля и шаг к безвизу: о чем договорились во время визита Зеленского в Британию".

Так, статья 18 соглашения, которое подписали в Лондоне украинский президент Владимир Зеленский и британский премьер Борис Джонсон, как отмечается, стала одной из побед украинского переговорной команды.

"Стороны начнут сотрудничество с целью облегчения передвижения людей и, в случае обеспечения условий для хорошо управляемой и безопасной мобильности, будут предпринимать постепенные шаги, чтобы упростить гражданам осуществление путешествий и поездок в страны друг друга", - говорится в соглашении.

Эта договоренность может считаться действительно прорывной, поскольку до сих пор Великобритания отказывалась даже говорить о визовом упрощении, а на все запросы Киева было твердое "нет".

В подписанном вчера соглашении британское правительство впервые согласилось начать диалог о взаимном визовом упрощении.

Как утверждается в статье, теперь дело за властями Украины, которая должна доказать, что безвизовые украинцы не представляют опасности для Британии, Украина гарантирует безопасность документов и тому подобное.

В то же время отмена виз может быть только поэтапной. Так, статья напоминает, что ЕС сначала делал упрощения для отдельных категорий граждан.

"И многое будет зависеть от украинских путешественников, которые не должны злоупотреблять правилами после первых облегчений", - говорится в статье.

Напомним, Украина и Великобритания в четверг подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.