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Ермак: Наша стратегия не обвинять Россию во всех наших бедах

Пятница, 9 октября 2020, 13:08
Ермак: Наша стратегия не обвинять Россию во всех наших бедах
Фото ОПУ

Стратегия команды президента Владимира Зеленского в достижении мира на Донбассе заключается не в обвинении России во всех бедах, а в использовании всех возможных площадок для переговоров и снижения напряжения, чтобы спасать жизни украинцев и продвигать интересы Украины.

Источник: выступление председателя Офиса президента Андрея Ермака в Королевском институте международных дел Chatham House

Прямая речь: "Наша стратегия заключается не в прославлении военных усилий, не в организации взрослых речей и организации военных парадов. Наша стратегия заключается не в том, чтобы выходить в телеэфир и обвинять россиян во всех наших несчастьях, поскольку это, честно говоря, не очень помогает спасать жизни украинцев на передовой".

Детали: Ермак добавил, что сегодня в Украине идет война, поэтому "нам очень важно быть и осторожными, и уравновешенными, чтобы действительно в реальной жизни продвигать интересы Украины, использовать все возможные площадки для переговоров, снижать напряжение, потому что в конце концов все это делается для того, чтобы спасать жизни наших людей".

По словам главы ОПУ, до прихода Зеленского к власти все международные партнеры считали, что для мира существуют два препятствия – и Россия, и Украина.

А сегодня, все убеждены, что препятствие одно – это Российская Федерация.

По словам Ермака, "именно от России сегодня зависит, когда эта война прекратится".

Председатель ОПУ отметил, что со своей стороны Украина сделала все.

Так, Ермак рассказал, что "минский процесс", хоть и проходит в видеоформате из-за пандемии, но проходит каждые 2 недели и по несколько дней.

Он также добавил, что Украина готова и в дальнейшем "работать каждый день, не останавливаться, потому что мир для нас крайне необходим, потому что это первоочередный сегодня вопрос".

Что касается "практических усилий", по его словам, Украина сейчас выполняет договоренности, достигнутые на "нормандской встрече" в декабре 2019 году в Париже.

Ермак также добавлял, что с тех пор практически согласованы 4 новых участка для разведения сил и 20 новых точек для разминирования. Достигнута, но не выполнена договоренность о доступе представителей "Красного креста" на неподконтрольные Украине территории.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкраинаРосcиявойнаАндрей Ермак
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