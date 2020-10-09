У Зеленского не отменяли приглашение принцу Уильяму и Кейт Миддлтон посетить Украину
Офис президента не отзывал приглашение принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон посетить Украину, несмотря на сообщения СМИ.
Об этом говорится в статье "Флот, торговля и шаг к безвизу: о чем договорились во время визита Зеленского в Британию".
Как отмечается, украинское приглашение для семьи принца не было отменено, хотя информация о нем и исчезла с сайта президента.
"Эту фразу действительно пришлось удалить из-за нарушения определенных протокольных правил", - говорится в статье.
Приглашение остается в силе и рассматривается, убедили источники ЕвроПравды в Лондоне.
Напомним, украинский президент в ходе встречи передал принцу Уильяму и его жене приглашение посетить Украину. Британская сторона об этом приглашении знала заранее.
Следует отметить, что в 2017 году принц Уильям и Кейт Миддлтон ездили в Польшу по приглашению президента Дуды.