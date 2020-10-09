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У Зеленского не отменяли приглашение принцу Уильяму и Кейт Миддлтон посетить Украину

Пятница, 9 октября 2020, 13:32
У Зеленского не отменяли приглашение принцу Уильяму и Кейт Миддлтон посетить Украину
Фото ОПУ

Офис президента не отзывал приглашение принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон посетить Украину, несмотря на сообщения СМИ.

Об этом говорится в статье "Флот, торговля и шаг к безвизу: о чем договорились во время визита Зеленского в Британию".

Как отмечается, украинское приглашение для семьи принца не было отменено, хотя информация о нем и исчезла с сайта президента.

"Эту фразу действительно пришлось удалить из-за нарушения определенных протокольных правил", - говорится в статье.

Приглашение остается в силе и рассматривается, убедили источники ЕвроПравды в Лондоне.

Напомним, украинский президент в ходе встречи передал принцу Уильяму и его жене приглашение посетить Украину. Британская сторона об этом приглашении знала заранее.

Следует отметить, что в 2017 году принц Уильям и Кейт Миддлтон ездили в Польшу по приглашению президента Дуды.

Темы: ЗеленскийВеликобритания
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