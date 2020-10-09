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Кабмин в пятницу примет ряд решений из-за распространения COVID-19

Пятница, 9 октября 2020, 13:45

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел селекторное совещание по ситуации с коронавирусом с главами областных администраций, Кабмин и комиссия ТЭБ и ЧС в пятницу примет ряд решений.

Источник: Шмыгаль в комментарии "Украинской правде"

Детали: Совещание по ситуации с COVID-19 провели в 11:00 с участием всех губернаторов. Итоги должны опубликовать в ближайшее время.

Заседание правительства запланировано на 16:00.

Прямая речь: "Там будет достаточно много изменений из-за COVID-19. Также в 18.00 комиссия ТЭБ и ЧС - где будет ряд решений.

Ситуация сложная, но контролируемая. Мобилизация усилий состоит в том, чтобы кроме контроля научиться управлять в режиме адаптивного карантина количеством подтвержденных и качественным отслеживанием (с последующей самоизоляцией) контактных лиц".

Украинская правда
Темы: Кабинет министровкоронавирусCovid-2019


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