Кабмин в пятницу примет ряд решений из-за распространения COVID-19

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел селекторное совещание по ситуации с коронавирусом с главами областных администраций, Кабмин и комиссия ТЭБ и ЧС в пятницу примет ряд решений.

Источник: Шмыгаль в комментарии "Украинской правде"

Детали: Совещание по ситуации с COVID-19 провели в 11:00 с участием всех губернаторов. Итоги должны опубликовать в ближайшее время.

Заседание правительства запланировано на 16:00.

Прямая речь: "Там будет достаточно много изменений из-за COVID-19. Также в 18.00 комиссия ТЭБ и ЧС - где будет ряд решений.

Ситуация сложная, но контролируемая. Мобилизация усилий состоит в том, чтобы кроме контроля научиться управлять в режиме адаптивного карантина количеством подтвержденных и качественным отслеживанием (с последующей самоизоляцией) контактных лиц".