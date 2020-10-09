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Шмыгаль мобилизует регионы из-за COVID-19 – совещание в правительстве

Пятница, 9 октября 2020, 13:53
Шмыгаль мобилизует регионы из-за COVID-19 – совещание в правительстве
Фото КМУ

9 октября премьер-министр Денис Шмыгаль созвал совещание с председателями государственных областных администраций и с участием секретаря СНБО относительно ситуации с COVID-19.

Источник: сайт правительства

Дословно: "9 октября премьер-министр Денис Шмыгаль созвал совещание с председателями государственных областных администраций с участием секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, относительно ситуации с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19".

Детали: Шмыгаль сообщил, что за предыдущие сутки в Украине зафиксировали новый рекорд количества заболевших – 5804 человека.

По словам премьера, подобные совещании будут проходить на регулярной основе трижды в неделю. 

Во время совещания Шмыгаль заслушал руководителей ОГА относительно эпидемической ситуации в областях. А также поручил главному санитарному врачу Олегу Ляшко и председателям ОГА поставить на личный контроль работу горячих линий.

Он уточнил, что на их основе будут развивать контактные центры, в частности, с целью быстрого развертывания системы обнаружения контактных лиц.

По итогам совещания Шмыгаль поручил Минздраву проработать вопрос относительно возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Нацакадемии наук для увеличения количества койкомест.

Председатели областных и Киевской городской госадминистрации должны мобилизовать все службы и наладить эффективную коммуникацию и координацию работы с МВД и Госпродпотребслужбой, в частности относительно проведении массовых мероприятий.

Департаментам здравоохранения в областных администрациях и КГГА поручено отработать маршрутизацию для упорядочения перевозки больных COVID-19.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровкоронавирусместная власть
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