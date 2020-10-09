9 октября премьер-министр Денис Шмыгаль созвал совещание с председателями государственных областных администраций с участием секретаря СНБО относительно ситуации с COVID-19.

Источник: сайт правительства

Дословно: "9 октября премьер-министр Денис Шмыгаль созвал совещание с председателями государственных областных администраций с участием секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, относительно ситуации с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19".

Детали: Шмыгаль сообщил, что за предыдущие сутки в Украине зафиксировали новый рекорд количества заболевших – 5804 человека.

По словам премьера, подобные совещании будут проходить на регулярной основе трижды в неделю.

Во время совещания Шмыгаль заслушал руководителей ОГА относительно эпидемической ситуации в областях. А также поручил главному санитарному врачу Олегу Ляшко и председателям ОГА поставить на личный контроль работу горячих линий.

Он уточнил, что на их основе будут развивать контактные центры, в частности, с целью быстрого развертывания системы обнаружения контактных лиц.