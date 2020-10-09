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Украина обновила список "красных" стран

Пятница, 9 октября 2020, 16:00

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по уровню распространения коронавируса.

Источник: пресс-служба МОЗ

Детали: В список "красных" попала Черногория, Испания, Франция, Чехия.

Разрешено украинцам въезжать в Албанию, Хорватию, Египет, Турцию.

Проверить условия въезда в страны, которые пускают украинцев, можно с интерактивной картой МИД.

 
 
 
 
 
 
 

Украина включает в "красный список" государства, где количество новых случаев на 100 000 населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине.

Украинская правда
Темы: УкраинаМинздрав


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