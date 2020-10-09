Украина обновила список "красных" стран

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по уровню распространения коронавируса.

Источник: пресс-служба МОЗ

Детали: В список "красных" попала Черногория, Испания, Франция, Чехия.

Разрешено украинцам въезжать в Албанию, Хорватию, Египет, Турцию.

Проверить условия въезда в страны, которые пускают украинцев, можно с интерактивной картой МИД.

Украина включает в "красный список" государства, где количество новых случаев на 100 000 населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине.