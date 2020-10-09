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Стефанчук предлагает отказаться от перехода на летнее и зимнее время

Пятница, 9 октября 2020, 17:31
Стефанчук предлагает отказаться от перехода на летнее и зимнее время
Фото suspilne.media

Первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук предлагает отказаться от перехода на летнее и зимнее время и закрепить на территории Украины единое киевское время.

Источник: пост Стефанчука в Facebook, проект закона №4201, зарегистрированный в ВР

Прямая речь: "Сегодня (9 октября – ред.) зарегистрировал законопроект "Об исчислении времени в Украине" (рег. номер 4201), которым предусматривается установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов".

Детали: Стефанчук отметил, что ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясное негативно влияет на здоровье людей: ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней.

Поэтому принятие этого закона будет обеспечивать "стабильный естественный цикл жизнедеятельности человека, будет способствовать улучшению состояния здоровья и повышению работоспособности населения".

Кроме того, по словам Стефанчука, проект закона "направлен на противодействие агрессии со стороны Российской Федерации", мол, на временно оккупированных территориях Украины противоправно установлено время Российской Федерации, а потому закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит "укрепить оборонные позиции и способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий".

Вице-спикер также убежден, что законопроект будет способствовать евроинтеграционным стремлениям Украины, поскольку 84% жителей стран ЕС проголосовали за отмену перехода на летнее и зимнее время, что поддержал Европейский парламент.

Стефанчук также поинтересовался, что по этому поводу думают пользователи соцсети.

Предыстория:

  • Согласно постановлению Кабмина №509 от 13 мая 1996 года, ежегодно в Украине в последнее воскресенье октября в 4:00 стрелки часов переводятся на один час назад (зимнее время), а в последнее воскресенье марта в 3:00 стрелки часов переводятся на летнее время – на один час вперед.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадавремяСлуга народа
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