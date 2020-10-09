В Украине обновили карантинные зоны: Киев в оранжевой, Сумы в красной

9 октября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В красную зону попали только Сумы и Канев Черкасской области.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram

Детали: С 00 часов 00 минут 12 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

В красную зону будут отнесены:

- город Канев Черкасской области;

- город Сумы Сумской области.

в оранжевую зону:

- город Винница, Винницкий и Немировский районы Винницкой области;

- города Луцк, Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Владимир-Волынский, Киверцовский, Луцкий, Рожищевский и Терейский районы Волынской области;

- город Днепр и Днепропетровский район Днепропетровской области;

- города Бахмут, Угледар, Краматорск, Мирноград, Покровск и Славянск, Славянский район Донецкой области;

- города Житомир, Бердичев, Коростень и Новоград-Волынский, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Олевский, Пулинский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

- город Ужгород, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

- города Мелитополь и Токмак, Новониколаевский, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;

- Ивано-Франковск и Бурштын, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

- города Васильков, Ирпень, Обухов и Фастов, Бориспольский и Киево-Святошинский районы Киевской области;

- города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременский, Марковский, Меловский, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

- город Львов, Пустомытовский и Яворивский районы Львовской области;

- город Николаев и Николаевский район Николаевской области;

- города Одесса, Беляевка, Измаил, Черноморск и Теплодар, Березовский, Овидиопольский, Подольский и Татарбунарский районы Одесской области;

- города Полтава и Миргород Полтавской области;

- города Ровно, Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский, Ровенский и Сарненский районы Ровенской области;

- города Лебедин и Ромны, Сумской районы Сумской области;

- города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;

- города Харьков, Люботин и Чугуев, Балаклейский, Близнюковский, Богодуховский, Змиевский, Первомайский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области;

- города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;

- города Черкассы, Ватутино, Золотоноша, Смела и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лисянский, Манкивский, Монастирищенский, Смоленский, Тальновский, Уманьский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чигиринский и Шполянский районы Черкасской области;

- города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

- в города Чернигов и Нежин, Бахмач, Варвинский и Носовский Черниговской области;

- город Киев.

в желтую зону:

- города Жмеринка, Казатин, Ладыжин, Могилев-Подольский и Хмельник, Барский, Бершадский, Гайсинский, Калиновский, Козятинский, Литинский, Погребищенский, Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский и Чечельницкий районы Винницкой области;

- Гороховский, Иваничевский, Камень-Каширский, Ковельский, Гороховский, Любешивский, Шацкий, Маневицкий, Ратновский и Шацкий районы Волынской области;

- города Кривой Рог, Новомосковск, Павлоград, Синельниково и Терновка, Петриковский, Пятихатский и Солонянский районы Днепропетровской области;

- города Доброполье, Дружковка, Константиновка, Лиман, Мариуполь, Новогродовка, Селидово, Соледар и Торецкое, Бахмутский, Великоновоселковский, Добропольский, Марьинский, Никольский, Александровский и Покровский районы Донецкой области;

- город Малин, Андрушевский, Барановский, Брусилевский, Емильчинский, Новоград-Волынский, Попильнянский, Радомышльский, Романовский и Хорошевский районы Житомирской области;

- города Берегово, Мукачево, Хуст и Чоп, Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;

- города Запорожье, Бердянск и Энергодар, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Приазовский, Токмакский и Акимовский районы Запорожской области;

- города Калуш и Коломыя, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

- города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав, Ржищев и Славутич, Барышевский, Белоцерковский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Володарский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Сквирский , Ставищанский, Таращанский, Тутаевский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

- города Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Жовковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Радеховский и Сокальский районы Львовской области;

- города Вознесенск, Очаков и Первомайск, Березанский, Веселиновский, Витовский, Врадиевский, Еланецкий, Кривоозерский и Новоодесский районы Николаевской области;

- города Балта, Белгород-Днестровский, Подольск и Южный, Арцизский, Балтский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захаровская, Ивановский, Измаильский, Кодымский, Лиманский, Любашевский, Николаевский, Окнянский, Раздельнянский, Савранский, Саратский, Тарутинский и Ширяевский районы Одесской области;

- города Гадяч, Верхние Плавные, Кременчуг и Лубны, Великобагачинский, Диканский, Зеньковский, Карловский, Кобеляцкий, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Миргородский, Решетиловский, Полтавский, Семеновский, Хорольский и Шишацкий районы Полтавской области;

- Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Дубровицкий, Заречненский, Корецкий, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области;

- города Конотоп, Ахтырка и Шостка, Белопольский, Буринский, Краснопольский, Лебединский, Недрыгайловский, Ахтырский, Роменский, Середина-Будский, Тростянецкий и Шосткинский районы Сумской области;

- города Изюм, Купянск и Лозовая, Барвенковский, Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Дергачевский, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Купянский, Лозовской, Нововодолажский, Печенежский и Шевченковский районы Харьковской области;

- города Херсон и Новая Каховка, Белозерский, Высокопольский, Ивановский, Нововоронцовский, Новотроицкий и Олешковской районы Херсонской области - города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Деражнянский, Каменец-Подольский, Полонский, Славутский, Староконстантиновский, Хмельницкий, Чемеровецкий и шепетовский районы Хмельницкой области;

- город Прилуки, Бобровицкий, Борзнянский, Козелецкий, Крупский, Корюковский, Куликовский, Менский, Нежинский, Репкинский, Сосницкий, Сребнинский и Черниговский районы Черниговской области.

Напомним: Ранее стало известно, что "красный" уровень эпидемиологической опасности в регионах Украины будут вводить при 5-кратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19 и и заполненности 70% коек в больницах в течение 5 дней.