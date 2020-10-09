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Кабмин предлагает санкции против Никарагуа за назначение почетного консула в Крыму

Пятница, 9 октября 2020, 19:23

Кабинет министров Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести секторальные санкции против Никарагуа из-за назначения почетного консула в оккупированном Крыму.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, отмечается, что эти санкции предлагается ввести в связи с противоправными действиями правительства Республики Никарагуа, а именно - неправомерным и несогласованным с Украиной назначением почетного консула в аннексированном Крыму.

В конце августа МИД Украины направил ноту протеста Республике Никарагуа, которая назначила почетного консула в оккупированном Россией Крыму.

Почетный консул отличается от классического консула, это особая форма представительства, когда гражданин страны, в которой консульство открывается, начинает представлять интересы другой страны.

Почетным консулом был назначен Олег Белавенцев, который в 2019 году был осужден Святошинского районного суда Киева к 13 годам заключения за посягательство на территориальную целостность Украины. Он был одним из активных участников аннексии Крыма.



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