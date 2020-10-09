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В Европе впервые более 100 тысяч заражений COVID в сутки

Пятница, 9 октября 2020, 20:16
В Европе впервые более 100 тысяч заражений COVID в сутки

В Европе впервые зарегистрировано более 100 000 новых заражений коронавирусом в сутки.

Источник: данные ВОЗ, Reuters

Детали: 9 октября в Европе зафиксировали 109 749 - это рекордное количество с начала пандемии.

В общем на этой неделе в Европе фиксируется больше случаев коронавируса чем в США, Бразилии, или Индии.

Украина, Чехия, Россия и Польша - среди восьми из десяти европейских стран, которые на этой неделе фиксируют рекордные темпы заражений.

В течение последних трех дней количество заражений превышала 10 000 в день в Великобритании, России, Испании и Франции.

В Европе зарегистрировано более 16% всех случаев заражений на коронавирус в мире и почти 22% смертей, пишет Reuters.

 

Напомним: За сутки 8 октября в мире коронавирусом заразились 338 799 человек, что стало новым рекордом за все время пандемии.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Украинская правда
Темы: коронавирусЕвропа
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