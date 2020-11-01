В НАПК отреагировали на заявление председателя Венецианской комиссии о роспуске КСУ

В Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции отреагировали на заявление председателя Венецианской комиссии Джанни Букиккио и президента GRECO (орган Совета Европы по антикоррупционному мониторингу) Марин Мрчела, которые 31 октября направили письмо спикеру Верховной Рады в котором предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии президентского проекту закона, которым предлагается прекратить полномочия всех судей КСУ.

Источник: НАПК

Дословно: "Решая вопрос быстрого восстановления антикоррупционной системы, следует учесть, что оно невозможно при условии неизменности решения КСУ.

Таким образом, в этой ситуации следует учесть три следующие обстоятельства:

В своем решении КСУ нарушил Конституцию Украины по крайней мере дважды:

Суд вмешался в полномочия парламента, отметив, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений, а также умышленное непредставление декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений. Согласно Конституции Украины, определение того, какое деяние является преступлением, относится исключительно к полномочиям законодательной ветви власти.

Это значит, что вернуть уголовную ответственность за декларирование недостоверных сведений, а также восстановить равенство всех ветвей власти, приняв новый закон, невозможно. Любой закон, который будет возвращать уголовной ответственности, не автоматически будет считаться неконституционным, в связи с этим решение КСУ.

Конституция устанавливает общее для всех ветвей власти правило - действовать исключительно в пределах полномочий, способом и на основаниях, предусмотренных ею и законами Украины.

Согласно Конституции и законов Украины, КСУ мог принимать решения только относительно положений законодательства о предотвращении коррупции, которые обжаловались в конституционном представлении.

Однако, судьи нарушили требования Конституции и отменили положения Закона Украины "О предотвращении коррупции", которые не обжаловались в конституционном представлении 47 народных депутатов.

Быть судьей в собственном деле запрещено основополагающими принципами права.

Принимая решение, судьи действовали в собственных интересах. По отмененным положениями антикоррупционного законодательства длительная процедура привлечения к административной и уголовной ответственности трех судей КСУ - Мойсыка, Слиденко и Завгородней. Об этом факте они были осведомлены, однако, не заявили об отводе, а отменили соответствующие нормы. В день вынесения решения был установлен факт недекларирование 3600000 грн судьей Головатым, который был знаком с этим фактом на время участия в заседании.

Приняв это решение, КСУ остановил работу Назка, отменив его полномочия, и позволил избежать ответственности тысячам других публичных служащих.