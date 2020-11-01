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Грузинская оппозиция зовет людей на улицы из-за результата выборов

Воскресенье, 1 ноября 2020, 08:31
Грузинская оппозиция зовет людей на улицы из-за результата выборов
Никанор Мелия, фото: Александр Багратион-Давиташвили

Оппозиционные партии Грузии после информации о том, что парламентских выборах побеждает правящая партия "Грузинская мечта", призывают граждан собраться в воскресенье в 16:00 в центре Тбилиси.

Источник: один из лидеров "Единого национального движения" Никанор Мелия, которого цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Это решение принято на сегодняшнем заседании лидеров оппозиции. На проспекте Руставели мы ждем грузинский народ".

Детали: Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили, участвовавший в заседании, заявил журналистам, что власть в стране "узурпирована олигархом Иванишвили", поэтому грузинский народ должен дать достойный ответ.

По его словам, выборы, которые прошли в стране в субботу, нелегитимны и Грузию ждут новые выборы.

Знать больше: Выборы на условиях оппозиции: почему парламентская кампания в Грузии стала особенной

Напомним: 31 октября в Грузии прошли парламентские выборы, победу на которых уже празднует правящая партия "Грузинская мечта". При этом результаты разных экзит-полов существенно отличаются.

Темы: виборыГрузияоппозициямитинги
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