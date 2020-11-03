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Правительство готовится значительно усилить карантин с понедельника – источники

Вторник, 3 ноября 2020, 14:10

Со следующей недели в Украине планируют значительно усилить карантинные ограничения.

Источник: информированные собеседники УП и Кабинете министров и Офисе президента

Детали: По разным данным, рассматриваются варианты от "карантина выходного дня" до введения комендантского часа и штрафов за его нарушение.

По словам нескольких источников, независимых друг от друга, вероятность усиления карантина очень высока.

Напомним: За сутки 2 ноября в Украине обнаружили почти 9 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

Выступая в Верховной Раде 3 ноября, глава Минздрава Максим Степанов отметил, что ситуация с COVID-19 близка к катастрофической и каждый из нас несет личную ответственность за распространение коронавирусной болезни.

Украинская правда
Темы: карантинКабинет министров


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