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Назначен второй тур выборов мэра Ровно

Вторник, 3 ноября 2020, 13:55
Назначен второй тур выборов мэра Ровно

Повторное голосование на выборах городского главы Ровно назначили на 22 ноября.

Источник: гражданская сеть "Опора"

Детали: 2 ноября Ровенская городская ТИК на своем заседании установила результаты выборов городского головы. Больше всего голосов набрал кандидат от политической силы "Ровно вместе" Виктор Шакирзян (19,84%).

 

Однако он не набрал более половины голосов избирателей, поэтому комиссия назначила повторное голосование на 22 ноября.

Украинская правда

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Темы: Ровновиборы
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