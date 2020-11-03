Назначен второй тур выборов мэра Ровно

Повторное голосование на выборах городского главы Ровно назначили на 22 ноября.

Источник: гражданская сеть "Опора"

Детали: 2 ноября Ровенская городская ТИК на своем заседании установила результаты выборов городского головы. Больше всего голосов набрал кандидат от политической силы "Ровно вместе" Виктор Шакирзян (19,84%).

Однако он не набрал более половины голосов избирателей, поэтому комиссия назначила повторное голосование на 22 ноября.