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Рада сделала шаг к штрафам для бизнеса и организаций за отсутствие масок

Вторник, 3 ноября 2020, 14:33
Рада сделала шаг к штрафам для бизнеса и организаций за отсутствие масок

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о штрафных санкциях для субъектов хозяйствования, которые допускают отсутствие масок или респираторов на гражданах.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Проект закона № 3890 поддержал в первом чтении 251 нардеп.

Документом предлагается установить ответственность за нарушение санитарного законодательства для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые допускают лиц в общественные места или транспорт без одетых масок или респираторов.

Предлагаемое наказание - штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-5100 гривен).

Украинская правда

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Темы: карантинштрафыВерховная Рада
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