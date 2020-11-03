Рада сделала шаг к штрафам для бизнеса и организаций за отсутствие масок
Вторник, 3 ноября 2020, 14:33
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о штрафных санкциях для субъектов хозяйствования, которые допускают отсутствие масок или респираторов на гражданах.
Источник: сайт Верховной Рады
Детали: Проект закона № 3890 поддержал в первом чтении 251 нардеп.
Документом предлагается установить ответственность за нарушение санитарного законодательства для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые допускают лиц в общественные места или транспорт без одетых масок или респираторов.
Предлагаемое наказание - штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-5100 гривен).
Украинская правда