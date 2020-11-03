Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Рада сделала шаг к штрафам для бизнеса и организаций за отсутствие масок

Вторник, 3 ноября 2020, 15:33

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о штрафных санкциях для субъектов хозяйствования, которые допускают отсутствие масок или респираторов на гражданах.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Проект закона № 3890 поддержал в первом чтении 251 нардеп.

Документом предлагается установить ответственность за нарушение санитарного законодательства для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые допускают лиц в общественные места или транспорт без одетых масок или респираторов.

Предлагаемое наказание - штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-5100 гривен).

Украинская правда
Темы: карантинштрафыВерховная Рада


powered by lun.ua
Главное сегодня

Рада сделала шаг к штрафам для бизнеса и организаций за отсутствие масок

Правительство готовится значительно усилить карантин с понедельника – источники

Тупицкий: Роспуск КС – угроза для территориальной целостности Украины

Применение кассовых аппаратов для "упрощенцев" отсрочат на год – Разумков

Верховная Рада разрешила менять отчество

Ивано-Франковск снова возглавит Марцинкив, а в Луцке будет 2 тур

Все новости...
карантин
Правительство готовится значительно усилить карантин с понедельника – источники
Карантин почти не повлиял на переводы украинских трудовых мигрантов
Вступили в силу новые эпидзоны Киев - оранжевый, Харьков - красный
Последние новости
16:55
В США досрочно проголосовали рекордные 100 млн избирателей
16:34
фотоЗеленский просит Красный Крест помочь с новым обменом пленными
16:32
К системе автоматического ареста счетов должников присоединилось уже 4 банка
16:25
Коллапс с КС: комитет поддержал законопроект Разумкова, Зеленского - не рассматривал
16:09
Теракт в Вене: украинцев среди погибших нет
15:45
Facebook запустил платформу с онлайн-тренингами для малого и среднего бизнеса в Украине
15:45
фотоСуд по делу МН17 заслушал видеозапись показаний обвиняемого россиянина
15:39
Поступления от НДС выросли более чем на 40% с 2019
15:33
Рада сделала шаг к штрафам для бизнеса и организаций за отсутствие масок
15:28
Венедиктова отказалась открыть дело относительно госизмены Деркача и Дубинского – ЦПК
Все новости...