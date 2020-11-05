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SpaceX сообщила время запуска GPS-спутника третьего поколения

Четверг, 5 ноября 2020, 01:22

Компания Илона Маска SpaceX запланировала 5 ноября доставить на орбиту Земли четвертый американский геонавигацийний GPS-спутник III поколения.

Источник: SpaceX. "Интерфакс"

Детали: Запуск запланирован на 5 ноября в 6:24 p.m. EST (6 ноября в 1:24 по Киеву).

Ракета-носитель Falcon 9, которая доставит спутник ВВС США на орбиту будет стартовать с комплекса SLC-40 во Флориде, США.

Согласно информации СМИ, стоимость запуска одного такого спутника в космос — $96 миллионов. Стоимость же самого спутника порядка $568 миллионов.

 

Как сообщает "Интерфакс", космический аппарат GPS III весом 3,8 тонны станет очередным элементом в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты постепенно должны будут заменить собой устаревшие спутники, которые в настоящее время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Спутники GPS III имеют большую мощность сигнала, позволяют определять местоположение гражданских объектов в три раза точнее, чем используемые в настоящее время спутники, точность которых составляет от 3-10 метров. Для определения местоположения военных объектов этот показатель будет еще выше.

При этом GPS III располагает значительно улучшенными возможностями по борьбе с помехами в сравнении с более ранними аппаратами. Они будут в восемь раз более защищенными от подавления противниками США.

В настоящее время услугами системы GPS, оператором которой являются ВВС США пользуются более 4 млрд человек в мире.

Созданием новых спутников занимается корпорация Lockheed Martin. Срок эксплуатации спутника нового поколения составляет 15 лет.

Первые 10 аппаратов GPS III в версии Space Vehicle (Block IIIA) запустят до 2023 года включительно, остальные 22 в версии Follow On (Block IIIF) начнут размещать на орбите с 2025 по 2034 годы.

Темы: Илон МаскСШАкосмос


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