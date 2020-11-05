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Подсчет голосов в Филадельфии был абсолютно незаконным — адвокат Трампа Джулиани

Четверг, 5 ноября 2020, 00:47
Подсчет голосов в Филадельфии был абсолютно незаконным — адвокат Трампа Джулиани

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, заявил, что подсчет голосов в Филадельфии, штат Пенсильвания был абсолютно незаконным.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "К сожалению, мне жаль это говорить о своем родном городе, у Филадельфии есть репутация города с мошенничеством на выборах".

По его словам, подсчет голосов в Филадельфии был "абсолютно незаконным" и "элита пытается украсть эти выборы".

Детали: Личный адвокат Трампа отметил, что собирается выяснить, "сколько мертвых людей проголосовало здесь".

Справка: От штата Пенсильвания в Коллегию выборщиков будут направлені 20 человек.

В США можно набрать большинство голосов, но не стать президентом, потому что голоса считаются не напрямую, а с помощью механизма выборщиков. И самое интересное – даже после подсчета голосов часть выборщиков имеет возможность проголосовать за другого кандидата.

Каждый штат имеет свою квоту выборщиков, равное числу членов обеих палат Конгресса от данного штата. Штат с наибольшим количеством населения, Калифорния, имеет наибольшее количество голосов в коллегии - 55 из 538. Семь маленьких - имеют по три выборщики, но в пересчете на количество населения в них - больше всего голосов.

Именно члены коллегии – а не обычные граждане – в конце концов выбирают нового президента США.

Читать больше: Голосование по почте и "отчаявшиеся выборщики": малоизвестные правила выборов президента США

Напомним: 

  • По последним данным, рекордные более 100 млн избирателей досрочно проголосовали на выборах президента США в начале дня выборов. 
  • Ожидается, что большое количество сторонников Трампа-республиканца лично появится на голосование в день выборов. Трамп неоднократно критиковал голосование по почте, заявляя, что через него можно фальсифицировать голосования, не предоставив никаких доказательств своих слов.

Темы: СШАвиборы
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