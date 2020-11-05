Подсчет голосов в Филадельфии был абсолютно незаконным — адвокат Трампа Джулиани
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, заявил, что подсчет голосов в Филадельфии, штат Пенсильвания был абсолютно незаконным.
Источник: "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "К сожалению, мне жаль это говорить о своем родном городе, у Филадельфии есть репутация города с мошенничеством на выборах".
По его словам, подсчет голосов в Филадельфии был "абсолютно незаконным" и "элита пытается украсть эти выборы".
Детали: Личный адвокат Трампа отметил, что собирается выяснить, "сколько мертвых людей проголосовало здесь".
Справка: От штата Пенсильвания в Коллегию выборщиков будут направлені 20 человек.
В США можно набрать большинство голосов, но не стать президентом, потому что голоса считаются не напрямую, а с помощью механизма выборщиков. И самое интересное – даже после подсчета голосов часть выборщиков имеет возможность проголосовать за другого кандидата.
Каждый штат имеет свою квоту выборщиков, равное числу членов обеих палат Конгресса от данного штата. Штат с наибольшим количеством населения, Калифорния, имеет наибольшее количество голосов в коллегии - 55 из 538. Семь маленьких - имеют по три выборщики, но в пересчете на количество населения в них - больше всего голосов.
Именно члены коллегии – а не обычные граждане – в конце концов выбирают нового президента США.
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Напомним:
- По последним данным, рекордные более 100 млн избирателей досрочно проголосовали на выборах президента США в начале дня выборов.
- Ожидается, что большое количество сторонников Трампа-республиканца лично появится на голосование в день выборов. Трамп неоднократно критиковал голосование по почте, заявляя, что через него можно фальсифицировать голосования, не предоставив никаких доказательств своих слов.