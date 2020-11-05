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4 ноября в мире за сутки умерло рекордное количество больных COVID-19.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: За прошедшие сутки от осложнений коронавируса в мире умерло 9063 человека.

Ранее наибольшее число смертей было зарегистрировано 1 октября, тогда всего за сутки от коронавирусной инфекции умерло 8831 человек.

Также 4 ноября во мире за сутки обнаружили почти рекордное количество случаев заражения коронавируса - 570 934 (рекордные 573 000 заражений COVID-19 диагностировали 29 октября)

В частности, 289 748 новых больных зафиксировано в странах Европы. В Украине за минувшие сутки диагностировали рекордные 9524 заражения.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Италия, Великобритания, Испания и Украина, которая занимает 10-е место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 14-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Франция, Испания, Великобритания, Украина занимает 9-е место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина уже на 21-м месте.

По состоянию на момент публикации, в мире зафиксировано 48 миллионов случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 34 миллиона человек 1 230 753 пациента умерли.

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