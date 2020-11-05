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Литва призвала Лукашенко остановить запуск "опасной Белорусской атомной электростанции"

Четверг, 5 ноября 2020, 04:03
Литва призвала Лукашенко остановить запуск опасной Белорусской атомной электростанции

Министерство иностранных дел Литвы направило Беларуси ноту протеста с призывом остановить запуск "опасной Белорусской атомной электростанции", которая расположена у литовской границы.

Источник: МИД Литвы

Дословно: "Литва осуждает безответственные действия Беларуси, которые увеличивают ядерную и природоохранную угрозы не только для самой Беларуси или Литвы, но и для всей Европы. Мы настоятельно рекомендуем Беларуси приостановить запуск АЭС до тех пор, пока не будут выполнены самые высокие стандарты ядерной безопасности и экологические требования".

Справка: Первую в Беларуси АЭС строят с 2011 года в 18 км от белорусского города Островец и в 50 км от литовской столицы Вильнюс. Основной партнер Беларуси в проекте – российская компания "Атомстройэкспорт", субпоставщиками выступают белорусские производственные организации.

В советское время, в 1983 году, неподалеку от Минска начали строить АТЭЦ, но после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году от этой идеи отказались под давлением общественности. В Руденске построили в итоге ТЭЦ,

Строительство АЭС вблизи Островца и Вильнюса не удовлетворяет Литву.

Темы: Беларусь
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