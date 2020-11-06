Во Франции рекордные 60 тысяч новых заражений COVID

В пятницу Франция зарегистрировала рекордные 60 486 подтвержденных случаев коронавируса, после предыдущего максимума в 58 000 5 ноября.

Источник: The Guardian со ссылкой на данные министерства здравоохранения

Детали: Министерство также сообщило о 828 новых случаях смерти от коронавируса, в том числе 398 смертей в больницах за последние 24 часа и 430 смертей в домах для пожилых людей в течение нескольких дней.

Напомним: С 11 ноября все, кто садится на авиарейсы из Украины во Францию, должны предъявить отрицательные результаты теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.