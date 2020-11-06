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ОАСК просят отменить результаты "опроса Зеленского"

Пятница, 6 ноября 2020, 21:07
ОАСК просят отменить результаты опроса Зеленского

В Окружной административный суд Киева поступил иск к президенту Владимиру Зеленскому и политической партии "Слуга народа".

Источник: пресс-служба ОАСК

Детали: Истец просит суд признать противоправными и отменить результаты проведенного опроса, инициированного Владимиром Зеленским, которое состоялось 25 октября 2020 во время местных выборов.

По мнению истца, результаты опроса могут исказить мнение украинцев по важным вопросам, среди которых и национальная безопасность Украины.

Напомним: 21 октября через ОАСК пытались запретить проведение этого "опроса".

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Украинская правда
Темы: ОАСКопросЗеленскийСлуга народавиборы
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