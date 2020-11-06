ОАСК просят отменить результаты "опроса Зеленского"
В Окружной административный суд Киева поступил иск к президенту Владимиру Зеленскому и политической партии "Слуга народа".
Источник: пресс-служба ОАСК
Детали: Истец просит суд признать противоправными и отменить результаты проведенного опроса, инициированного Владимиром Зеленским, которое состоялось 25 октября 2020 во время местных выборов.
По мнению истца, результаты опроса могут исказить мнение украинцев по важным вопросам, среди которых и национальная безопасность Украины.
Напомним: 21 октября через ОАСК пытались запретить проведение этого "опроса".
Читайте также: За кулисами "5 вопросов от президента". Рассказ "волонтера" об опросе Зеленского
"Услышу каждого". Зеленский хочет узнать о спорах на кухнях на всенародном опросе
Каково преступление, таково и наказание. Или почему "народный ответ" на первый вопрос президента никого не удивит
Вопрос №1. Почему "второй важный вопрос" президента действительно имеет значение
Шантаж с ядерным оружием: что стоит за Зе-вопросом о Будапештском меморандуме