В мире фиксируют наибольшее количество случаев COVID-19 за сутки с начала пандемии

6 ноября во мире COVID-19 обнаружили у 623 тысяч человек. Умерло в этот день 9082 пациента.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: В мире обнаружили 623 266 случаев заражения коронавируса, в частности, 317 000 больных в странах Европы. В Украине 6 ноября обнаружили 9700 больных.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Италия, Польша, Великобритания и Украина, которая занимает 11-е место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 16-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Франция, Испания, Великобритания, Украина занимает 9-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина уже на 20-м месте.

Статистика за 6 ноября

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