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В Польше начал действовать жесткий карантин

Суббота, 7 ноября 2020, 04:37

С субботы, 7 ноября, в Польше начали действовать новые карантинные ограничения, которые были введены после того, как в стране за сутки подтвердили почти 25 000 новых случаев заражения COVID-19.

Источник: TVN 24.

Детали: С сегодняшнего дня кинотеатры, театры, галереи и учреждения культуры будут закрыты. Отели будут принимать только гостей, находящихся в командировке.

В торговых центрах будут закрыты большинство магазинов, работать будут только продуктовые магазины, аптеки и пункты обслуживания.

В магазинах площадью менее 100 квадратных метров будет допускаться 1 покупатель на 10 квадратных метров, в больших магазинах - 1 покупатель на 15 квадратных метров.

Ученики 1-3 классов переходят на онлайн-обучение, одновременно для старшеклассников дистанционное обучение продолжается до конца ноября.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий предупредил, что "ноябрь будет самым тяжелым месяцем" и призвал граждан оставаться дома. Он также обратился к участникам демонстраций против ограничения абортов: "Пожалуйста, протестуйте, но в сети".

Темы: карантинПольшакоронавирус


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