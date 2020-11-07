В Польше начал действовать жесткий карантин
С субботы, 7 ноября, в Польше начали действовать новые карантинные ограничения, которые были введены после того, как в стране за сутки подтвердили почти 25 000 новых случаев заражения COVID-19.
Источник: TVN 24.
Детали: С сегодняшнего дня кинотеатры, театры, галереи и учреждения культуры будут закрыты. Отели будут принимать только гостей, находящихся в командировке.
В торговых центрах будут закрыты большинство магазинов, работать будут только продуктовые магазины, аптеки и пункты обслуживания.
В магазинах площадью менее 100 квадратных метров будет допускаться 1 покупатель на 10 квадратных метров, в больших магазинах - 1 покупатель на 15 квадратных метров.
Ученики 1-3 классов переходят на онлайн-обучение, одновременно для старшеклассников дистанционное обучение продолжается до конца ноября.
Премьер-министр Матеуш Моравецкий предупредил, что "ноябрь будет самым тяжелым месяцем" и призвал граждан оставаться дома. Он также обратился к участникам демонстраций против ограничения абортов: "Пожалуйста, протестуйте, но в сети".