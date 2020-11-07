На Киевщине похитили и пытали предпринимателя, требуя $2 млн

Полиция Киевской области задержала вооруженных преступников, которые похитили частного предпринимателя, пытали его и требовали надуманный долг в 2 миллиона долларов.

Источник: полиция Киевской области

Детали: Группу злоумышленников, среди которых четверо граждан Казахстана и двое жителей столичной области, установили сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области совместно с оперативниками Киево-Святошинского отдела полиции.

О похищении 27-летнего жителя села Софиевская Борщаговка сообщила в полицию его жена. Злоумышленники похитили мужчину утром, возле его дома, затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Дословно: "Как выяснилось, неизвестные вывезли потерпевшего в лес. Там они привязали его к дереву и пытали, требуя долг в сумме 2 миллиона долларов США. Также нападавшие сняли с электронного кошелька предпринимателя 20 тысяч иностранной валюты.

Мужчине удалось спастись и, благодаря неравнодушным людям, он вернулся домой".

Детали: По факту похищения человека и разбойного нападения следователи Киево-Святошинского отдела полиции открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 146 и ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

Полицейским удалось выйти на след похитителей. Двоих из них, мужчин 29 и 49 лет, при силовой поддержке спецназовцев оперативники задержали на территории Киевской области.

При проведении обысков по местам их проживания работники полиции обнаружили и изъяли большое количество оружия различной модификации, боеприпасы, кастеты, ножи, балаклавы, рации, парики, перчатки, мобильные телефоны, банковские карты, наркотики и деньги. Также изъяты автомобили, на которых передвигались злоумышленники.

Сейчас старшему из задержанных, который уже отбывал наказание за кражи и разбой, сообщается о подозрении в совершенных преступлениях. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Решается вопрос об уведомлении о подозрении младшему подельнику.

Еще четырем иностранцам заочно сообщено о подозрении в совершении этих преступлений, они объявлены в розыск. Полицейские проверяют задержанных мужчин на причастность к совершению других преступлений на территории области.