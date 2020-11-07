Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Харькове обстреляли консульство Азербайджана, МИД страны обвинил армян

Суббота, 7 ноября 2020, 13:32

В ночь на субботу неизвестные обстреляли окно и входную дверь здания консульства Азербайджана в Харькове.

Источник: полиция Харьковской области, МИД Азербайджана

 

Дословно полиция: "Неизвестные совершили выстрелы в окно и входную дверь здания почетного консульства Азербайджанской Республики.

7 ноября около 2:30 от оператора службы "102" поступило сообщение о срабатывании сигнализации в учреждении по улице Ярослава Мудрого.

На место выезжали руководство и следственно-оперативная группа районной полиции. В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли 2 гильзы и 3 остатка металла".

 

Детали: Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Полицейскими принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

По распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области, здания консульств Азербайджана и Армении в Харькове взяты полицией под круглосуточную охрану.

Вместе с тем, МИД Азербайджана заявили, что нападение следует рассматривать в контексте угроз радикальных сил Армении.

Дословно МИД Азербайджана: "Учитывая недавние угрозы радикальных армянских сил дипломатическим миссиям Азербайджана за рубежом, это нападение на наше почетное консульство в Харькове следует рассматривать в контексте этих угроз.

Мы решительно осуждаем угрожающие и опасные для жизни нападения радикальных армянских сил на азербайджанских дипломатов за рубежом, а также на членов местной азербайджанской общины. Соответствующие органы нашей страны будут взаимодействовать и сотрудничать с местными правоохранительными органами зарубежных стран, чтобы привлечь к ответственности виновных в таких преступных действиях против граждан Азербайджана и членов местной азербайджанской общины за рубежом".

Украинская правда
Темы: ХарьковАзербайджанАрмения


powered by lun.ua
Главное сегодня

О коронавирусе у норок сообщили уже 6 стран – ВОЗ

Зеленский о Донбассе: Без сложных шагов не будет желаемого результата

фото, видео, обновленоВозле дома главы КС установили виселицу, произошли столкновения

В Харькове обстреляли консульство Азербайджана, МИД страны обвинил армян

СБУ открыла производство против Шария на карту без Крыма и ОРДЛО

На Киевщине похитили и пытали предпринимателя, требуя $2 млн

Все новости...
Харьков
ВАКС отстранил голову Харьковского окружного админсуда из-за дела о взятке
Заместитель Кернеса уверен, что тот откроет сессию в декабре
Кернеса снова избрали мэром Харькова - избирком
Последние новости
16:47
На Закарпатье могут создать свободную экономическую зону – глава ОГА
16:35
Трамп заявил о фальсификациях при подсчете голосов в Пенсильвании
16:29
Стратегия экономического развития Донбасса будет внесена весной – Резников
16:22
Лукашенко назвал выборы в США "позирищем" и издевательством над демократией
16:02
SkyUp закрыла маршрут Запорожье-Киев
15:42
О коронавирусе у норок сообщили уже 6 стран – ВОЗ
15:23
Лукашенко заявил, что "не парится" из-за санкций ЕС
15:13
Зеленский о Донбассе: Без сложных шагов не будет желаемого результата
15:00
ТКГ начнет рассматривать план Кравчука на следующей неделе – Ермак
14:49
В Польше на фоне ужесточения ограничений новый максимум заражений
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!