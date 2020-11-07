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Возле дома главы КС установили виселицу, произошли столкновения

Суббота, 7 ноября 2020, 12:51
Возле дома главы КС установили виселицу, произошли столкновения
Громадське радіо

Около 70 машин в субботу направились к дому председателя КСУ Александра Тупицкого в город Васильков, где провели акцию с требованием его отставки, полиция заблокировала движение авто.

Источник: Громадське радіо

 
Укринформ
 
Фото: Ярослава Жуковская

Детали: Перед тем, как поехать к дому Тупицкого, организаторы - Автомайдан и Центр противодействия коррупции - призвали участников соблюдать противоэпидемические правила, поскольку Васильков находится в красной зоне карантина. Также участникам раздали украинские флаги и ленты, которые можно прикрепить к машине.

Как объяснили организаторы, они едут в Васильков, поскольку там дом тещи судьи, где он, по информации активистов, проводит выходные.

Полиция заблокировала движение участников автопробега. Участники утверждали, что не пропускать их незаконно.

Полиция в громкоговоритель призывла соблюдать порядок. Между участниками автопробега и правоохранителями произошли одиночные столкновения.

 
Громадське радіо

Позже была достигнута договоренность, что две машины проедут на 5 метров, а люди растянутся вдоль забора на расстоянии вытянутой руки. Полиция отошла на 5 метров и остановилась.

 
фото ЦПК

В конце концов участникам удалось установить виселицу у забора.

 
фото ЦПК

Как видно из опубликованных ЦПК фото, активисты также зажгли дымовые шашки.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КСакцииполиция
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