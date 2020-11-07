Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

О коронавирусе у норок сообщили уже 6 стран – ВОЗ

Суббота, 7 ноября 2020, 14:42
О коронавирусе у норок сообщили уже 6 стран – ВОЗ

Шесть стран сообщили об обнаружении коронавируса SARS-CoV-2 у выращиваемых норок.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Дословно: "На сегодняшний день шесть стран, а именно Дания, Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и Соединенные Штаты Америки, сообщили о SARS-CoV-2 у выращиваемых норок Всемирной организации здравоохранения животных".

Детали: При этом ВООЗ сообщает только о мерах, предпринимаемых Данией для сдерживания распространения коронавируса, который мог мутировать.

Дословно: "Норки были инфицированы в результате контакта с инфицированными людьми. Норки могут действовать как резервуар SARS-CoV-2, передавая вирус между собой, и представляют риск передачи вируса от норки к человеку. Затем люди могут передавать этот вирус среди населения".

"Когда вирусы перемещаются между популяциями людей и животных, могут происходить генетические модификации вируса".

Что предшествовало: Дания, крупнейший в мире экспортер меха норки, ранее объявила о забое всех норок в стране - от 15 до 17 млн особей на 1080 фермах - после обнаружения мутации, которая может передаваться человеку.

Дания также изолировала северный регион из-за мутированной версии коронавируса. Копенгаген предупредил, что мутация может поставить под угрозу эффективность любой будущей вакцины.

Государственный институт Дании, занимающийся инфекционными заболеваниями, заявил об обнаружении коронавируса, который мутировал у норок, у 214 человек.

Великобритания ввела запрет на въезд из Дании на фоне опасений по поводу нового штамма коронавируса, который распространился на людей от норок.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: