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О коронавирусе у норок сообщили уже 6 стран – ВОЗ

Суббота, 7 ноября 2020, 15:42

Шесть стран сообщили об обнаружении коронавируса SARS-CoV-2 у выращиваемых норок.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Дословно: "На сегодняшний день шесть стран, а именно Дания, Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и Соединенные Штаты Америки, сообщили о SARS-CoV-2 у выращиваемых норок Всемирной организации здравоохранения животных".

Детали: При этом ВООЗ сообщает только о мерах, предпринимаемых Данией для сдерживания распространения коронавируса, который мог мутировать.

Дословно: "Норки были инфицированы в результате контакта с инфицированными людьми. Норки могут действовать как резервуар SARS-CoV-2, передавая вирус между собой, и представляют риск передачи вируса от норки к человеку. Затем люди могут передавать этот вирус среди населения".

"Когда вирусы перемещаются между популяциями людей и животных, могут происходить генетические модификации вируса".

Что предшествовало: Дания, крупнейший в мире экспортер меха норки, ранее объявила о забое всех норок в стране - от 15 до 17 млн особей на 1080 фермах - после обнаружения мутации, которая может передаваться человеку.

Дания также изолировала северный регион из-за мутированной версии коронавируса. Копенгаген предупредил, что мутация может поставить под угрозу эффективность любой будущей вакцины.

Государственный институт Дании, занимающийся инфекционными заболеваниями, заявил об обнаружении коронавируса, который мутировал у норок, у 214 человек.

Великобритания ввела запрет на въезд из Дании на фоне опасений по поводу нового штамма коронавируса, который распространился на людей от норок.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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