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Трамп заявил о фальсификациях при подсчете голосов в Пенсильвании

Суббота, 7 ноября 2020, 15:35
Трамп заявил о фальсификациях при подсчете голосов в Пенсильвании

Президент США Дональд Трамп заявляет о десятках тысяч незаконных голосов, которые повлияли на смену лидера гонки в штате Пенсильвания и других ключевых штатах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Десятки тысяч голосов были незаконно получены после 8 вечера во вторник, в день выборов, полностью и легко изменив результаты в Пенсильвании и некоторых других ключевых штатах. Отдельно следует отметить, что сотни тысяч голосов были незаконно не допущены к подсчету", - заявил Трамп.

По его словам, это изменило результаты выборов во многих штатах, где изначально лидировал действующий президент.

"Плохие вещи происходили в те часы, когда юридическая прозрачность была грубо запрещена. Заблокированы тракторами двери и окна были закрыты толстым картоном, чтобы наблюдатели не могли заглянуть в комнаты для подсчета. Внутри творилось что-то плохое. Произошли большие изменения " - настаивает Трамп.

Напомним, 6 ноября Джо Байден опередил Дональда Трампа в ключевом штате Пенсильвания. С голосами Пенсильвании и Джорджии, где он также получил преимущество, Байден претендует на 306 голосов выборщиков из необходимых для победы 270.

Подчеркнем, это не окончательный результат выборов. Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков.

Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.

Перед этим Дональд Трамп уже несколько раз заявлял о мошенничестве с голосованием, подал судебные иски и призвал к пересчету голосов в нескольких штатах.

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Темы: ТрампвиборыСШАБайден
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