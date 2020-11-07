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Байдена объявили победителем выборов в США

Суббота, 7 ноября 2020, 18:44

Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах.

Источник: The New York Times, CNN, BBC

Детали: Победу Байдену принесла Пенсильвания и ее 20 голосов выборщиков. Всего по состоянию на 18:30 субботы он получил уже 273 голоса выборщиков.

При этом еще не завершен подсчет в других штатах, в частности, в Аризоне и Неваде, где Байден также удерживает лидерство

Важно, что победу Байдена признал также телеканал Fox News, который является дружественным к Республиканской партии Дональда Трампа. При этом Fox News засчитал победу Байдена также в Неваде.

Байден скорее всего получит 306 голосов в Коллегии выборщиков - ровно столько было у Трампа в 2016 году.

 

Примечательно, что за час до объявления Байдена победителем появились несколько эмоциональных твитов действующего президента Дональда Трампа. В них он, в том числе заглавными буквами, утверждал, что он а не Байден, победил, при чем сделал это "с большим отрывом". Пока нет подтверждений, подтолкнули ли эмоциональные твиты Трампа к признанию его конкурента победителем, или зависимость является обратной.

Накануне штаб Байдена пригрозил Трампу принудительным выселением из Белого дома, если тот будет и впредь отказываться признавать свое поражение.

Точное распределение голосов выборщиков еще не установлено. Скорее всего Байден удержит также Джорджию и Неваду получит 306 голосов в коллегии.

О последствиях этой победы читайте в статье Европейской правды "Президент Джо Байден: что изменят для Украины результаты выборов в США"

Темы: БайденСШАвиборы


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