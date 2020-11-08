Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина 10-я в мире по суточной заболеваемости COVID-19

Воскресенье, 8 ноября 2020, 05:17
Украина 10-я в мире по суточной заболеваемости COVID-19
Фото: Эльдар Сарахман

По количеству подтвержденных случаев коронавируса 6 ноября Украина оказалась на 10 месте среди других государств мира.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В этот день сообщалось о 10 746 новых случаев COVID-19, смерти 187 человек и 8685 выздоровлений.

Впереди нашего государства оказались Германия (17 тысяч новых больных), Россия (более 20 тысяч), Бразилия (21 тысяча), Великобритания (почти 25 тысяч), Польша (27,8 тысяч), Италия (почти 40 тысяч), Индия ( больше 46 тысяч), Франция (86,8 тысяч) и США (более 124 тысяч).

По количеству летальных исходов этого дня Украина оказалась на 14 строчке.

В то же время среди этих 10 государств меньше всего тестов в общем было сделано именно в Украине. 

Сейчас в мире болеют 13,4 млн человек, вылечились – 35,5 млн, умерло – 1 миллион 255 тысяч больных. 

 

Знать больше: COVID-19 в Украине и мире: динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

Напомним:

  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1008), г. Киев (854), а также Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: