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Украина 10-я в мире по суточной заболеваемости COVID-19

Воскресенье, 8 ноября 2020, 06:17
Фото: Эльдар Сарахман

По количеству подтвержденных случаев коронавируса 6 ноября Украина оказалась на 10 месте среди других государств мира.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В этот день сообщалось о 10 746 новых случаев COVID-19, смерти 187 человек и 8685 выздоровлений.

Впереди нашего государства оказались Германия (17 тысяч новых больных), Россия (более 20 тысяч), Бразилия (21 тысяча), Великобритания (почти 25 тысяч), Польша (27,8 тысяч), Италия (почти 40 тысяч), Индия ( больше 46 тысяч), Франция (86,8 тысяч) и США (более 124 тысяч).

По количеству летальных исходов этого дня Украина оказалась на 14 строчке.

В то же время среди этих 10 государств меньше всего тестов в общем было сделано именно в Украине. 

Сейчас в мире болеют 13,4 млн человек, вылечились – 35,5 млн, умерло – 1 миллион 255 тысяч больных. 

 

Знать больше: COVID-19 в Украине и мире: динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

Напомним:

  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1008), г. Киев (854), а также Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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