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В Португалии новый рекорд случаев коронавируса, вводится комендантский час

Воскресенье, 8 ноября 2020, 11:51
В Португалии новый рекорд случаев коронавируса, вводится комендантский час

Португалия с 9 ноября вводит локальный ночной комендантский час, чтобы сдержать распространение коронавируса, поскольку количество случаев достигло рекордного уровня.

Об этом заявил премьер-министр Антонио Кошта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Publico.

Ночной комендантский час будет действовать с 23:00 до 5 часов в 121 из 308 муниципалитетов страны, включая Лиссабон и Порту.

Кошта также объявил, что жители 121 муниципалитета, где проживает около 70% населения Португалии, не смогут покинуть свои дома с 13:00 и до 5 часов утра в следующие два выходных - как в субботу, так и в воскресенье.

По словам Кошты, некоторые торговые точки будут закрыты в это время, но ресторанам будет разрешено предлагать услуги на вынос.

В Португалии с населением чуть более 10 миллионов человек было зарегистрировано сравнительно небольшое количество случаев заболевания - 173 540 случаев и 2848 смертей, но в субботу оно достигло 6640 случаев, что является самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии. Тестирование тоже увеличилось.

В общей сложности в больницах находятся 2420 человек, из них 366 - в отделениях интенсивной терапии - это больше, чем апрельский пик в 271 человек.

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Темы: коронавирусПортугалиякарантин
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