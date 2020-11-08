Королева Великобритании впервые появилась на публике в защитной маске

Королева Великобритании Елизавета II впервые надела маску на публике во время посещения могилы Неизвестного воина, в день 100-летия его похорон.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Посещение Вестминстерского аббатства было ее первым публичным выступлением в Лондоне с марта.

Королевский помощник сказал, что служба в среду была "очень личной" для королевы, и она оставила на могиле цветы.

Маска королевы была черной с белыми краями и, как полагают, была сделана Анжелой Келли, которая создает многие наряды монарха. Однако Букингемский дворец пока не комментирует эту информацию.

Принц Уильям и принц Чарльз были среди членов королевской семьи, которые в последние месяцы носили маски на официальных мероприятиях.

В октябре королева подверглась критике за то, что она не закрывала лицо, когда она вместе с принцем Уильямом посетила оборонную лабораторию Портон-Дауна, определившую нервно-паралитический агент "Новичок", использовавшийся для отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии два года назад.